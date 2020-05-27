РИАМО - 27 мая. За первые месяцы этого года 10,1 тысячи жителей Подмосковья подали заявку на оформление договора технологического присоединения через личный кабинет клиента «Мособлгаза», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Благодаря расширенному функционалу кабинета оформить заявку можно за несколько минут, с помощью индивидуального СМС-кода можно подписать договор, тем самым исключив посещение фронт-офиса», - говорится в сообщении.

Чтобы подать заявку на техническое присоединение, нужно выполнить всего три шага – подать заявку (через личный кабинет или через раздел технологического присоединения на сайте «Мособлгаза»), подписать и оплатить договор, после получить проект договора. Последний шаг – строительство газопровода.

В рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации Московской области до 2025 года» за первые три месяца этого года «Мособлгаз» построил и ввел в эксплуатацию газопроводы в Наро-Фоминске, Воскресенске и Одинцове.