РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мая. В подмосковном Красногорске нашли источник возможного загрязнения реки Баньки, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В горокруге Красногорск межведомственная рабочая группа обследовала берег и дно реки Баньки. В районе промзоны КМЗ найден источник возможного загрязнения», - говорится в сообщении.

Результаты проб воды будут готовы в течение нескольких дней.

«Мы взяли состояние рек в нашем округе на усиленный контроль. Все обращения жителей по этой теме отрабатываются, мониторинг продолжится. Причастных к загрязнению лиц накажут по всей строгости», - заявила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В ближайшие время специалисты обследуют реки Липка, Нахабинка, Сходня, и Банька в районе ЖК «Митино О2». Результаты каждой проверки будут опубликованы.

«Если вам известно о случаях загрязнения окружающей среды, просьба незамедлительно обратиться в отдел ГО и ЧС администрации округа по телефонам: 8(498)568-11-30, 8(495)562-62-44 и по круглосуточному номеру 112», - заключается в материале.