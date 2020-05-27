РИАМО – 27 мая. Президент России Владимир Путин поддержал предложение выплачивать пособие на детей до трех лет, чьи родители остались без работы до 1 марта этого года, сообщает ТАСС.

Речь идет о выплатах в размере 3 тысяч рублей в месяц.

«Согласен, давайте расширим применение этой меры, распространим ее и на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта текущего года», - подчеркнул Владимир Путин на совещании по состоянию рынка труда в РФ.

По мнению президента, такое решение справедливо, ведь ситуация на рынке труда начала ухудшаться до 1 марта. И найти работу в это время было довольно тяжело, подчеркнул Путин.

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27 МАЯ

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