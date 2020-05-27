РИАМО - 27 мая. Комитет по конкурентной политике Московской области 28 мая примет участие в Дне карьеры, проводимом на платформе Финансового университета при правительстве РФ в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В мероприятии примут участие госструктуры, ведущие российские, международные фирмы и банки. Аудитория Дня карьеры – студенты и выпускники Финансового университета и других вузов столицы.

«Подобные мероприятия значимы не только для студентов, но и для комитета по конкурентной политике <…>. Комитет – это активная молодая команда! Мы растим свой кадровый резерв, повышаем узнаваемость среди молодых специалистов, поэтому находить талантливых ребят нужно буквально со студенческой скамьи», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Она добавила, что, возможно, в мероприятии будут участвовать будущие сотрудники комитета.

Задачей Дня карьеры является проведение онлайн-вебинаров, мастер-классов, на которых студенты и выпускники вузов смогут пообщаться с HR-специалистами, задать интересующие вопросы по планированию и развитию карьеры, принять участие в занятиях.

Работодатели смогут привлечь студентов и молодых специалистов для прохождения практики, стажировки в организации с последующей возможностью трудоустройства в госструктуры, ведущие российские и международные компании.