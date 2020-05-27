РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Подольский «Водоканал» 28 мая промоет внутриквартальные сети водоснабжения в одном из домов на Вокзальной улице, сообщается на сайте МУП «Водоканал».

«28 мая с 9:00 в доме на улице Вокзальная, 25, отключат холодное водоснабжение в связи с выполнением МУП «Водоканал» ремонтных работ по замене запорной арматуры на сетях водоснабжения. Ремонтные работы планируется завершить до 17:00 того же дня, после чего холодное водоснабжение восстановят», - говорится в сообщении.

В случае нарушения сроков жителей просят обращаться в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефону: 8(496)754-00-53.