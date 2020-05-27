РИАМО - 27 мая. В подмосковной Балашихе планируется завершить строительство общеобразовательной школы на 1100 мест на шоссе Энтузиастов в текущем году, территорию вокруг школы благоустроят, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время завершаются монолитные работы и устройство внутренних перегородок, выполняется монтаж внутренних инженерных сетей. Строительство в графике», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что строительно-монтажные работы продолжаются с соблюдением стандарта организации работы на стройплощадках в целях недопущения распространения коронавируса.

Проект предусматривает строительство четырехэтажного здания общей площадью более 16,5 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся библиотека, учебные классы, пищеблок, актовый и спортивный залы, помещения медицинского назначения, кружковые и методические кабинеты.

Территорию вокруг школы благоустроят. Там появится физкультурная зона со спортивными и игровыми площадками, а также места для отдыха.

Строительство ведется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета.