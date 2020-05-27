РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Вандалы разбили окно в одном из подъездов многоквартирного дома на Красногвардейском бульваре в Подольске, сообщается на странице «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители многоквартирных домов Подольска, просим вас бережно относиться к своему дому. Так, в подъезде дома №5А по улице Красногвардейский бульвар было разбито окно. Сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» выполнили работу по замене стеклопакета, но факт намеренной порчи общего имущества неприятен, прежде всего, самим жителям», - говорится в сообщении.

Также на днях сотрудниками УК были выполнены работы по благоустройству дворовых территорий, находящихся в управлении. В частности, работники красили бордюрный камень и парковочные места, устанавливали лавочки, косили траву и пилили аварийные деревья.