РИАМО - 27 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение правительства в три раза увеличить размер минимального пособия по безработице — с 1,5 тысяч до 4,5 тысяч рублей, передает Газета.ru.

Речь о повышении минимального пособия зашла на заседании по ситуации на рынке труда РФ.

«В ходе совещания глава Минтурда Антон Котяков внес предложение на три месяца повысить размер минимального пособия по безработице в три раза, до 4,5 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Также президент поддержал инициативу продлить срок выплат пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта и не смог трудоустроиться в трехмесячный срок, на три месяца — до 1 октября.

Также на тех, кто потерял работу до 1 марта этого года, распространят доплаты на детей в размере 3 тысяч рублей.