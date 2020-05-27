РИАМО - 27 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил направить московских врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом, первые рейсы отправятся уже в среду, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На 14 дней врачи отправятся в республики Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан и в Забайкальский край. Кроме того, регионы получат средства защиты, медикаменты и необходимое оборудование для лечения коронавируса. В дальнейшем московских медиков отправят в Псков и Владимир. Всего в регионы отправят шесть бригад врачей по шесть человек.

«Мы с самого начала эпидемии оказываем помощь регионам – делимся опытом, проводим видеоконференции и вебинары по успешным методикам. Сейчас снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет оказать практическую помощь регионам. В помощь отправятся около 40 специалистов», - сказала Ракова.

Она добавила, бригады возьмут с собой запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование. В составе мультидисциплинарных бригад - высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с коронавирусом.

По ее словам, в каждой бригаде есть пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры. Во главе каждой бригады стоит врач-хирург с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса.

Среди старших врачей бригад - медики из перепрофилированных стационаров: из НИИ имени Н.В. Склифосовского, ГКБ имени В.В. Виноградова и ГКБ имени Л.А. Ворохобова, Госпиталя ветеранов войн №1, ГКБ имени А.К. Ерамишанцева и больницы города Московский.

У врачей будут полные наборы средств индивидуальной защиты для старта работы. Первыми рейсами отправят более 7 тысяч защитных костюмов, респираторов, высоких бахил, почти 45 тысяч медицинских перчаток, 16 тысяч медицинских масок, более 2300 медицинских халатов, более 1200 защитных очков многоразового использования, остальной запас отправят самолетами.

Также будет отправлен с медиками запас медикаментов в размере более 200 тысяч упаковок общей суммой более 280 миллиона рублей, будет доставлено медицинское оборудование – более 25 медицинских кислородных концентраторов, более 40 аппаратов ИВЛ и тепловизоры, передадут более 300 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

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