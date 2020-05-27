РИАМО - 27 мая. Большинство депутатов Мосгордумы в ходе онлайн-заседания не поддержали проект об амнистии осужденных в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает в среду корреспондент РИАМО.

Проект постановления Мосгордумы «О внесении в Госдуму проектов постановлений Госдумы «Об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» и «О порядке применения постановления Госдумы «Об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» представил на заседании депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.

«Проектом предполагается применить амнистию по отношению к максимально широкому кругу лиц. В него должны войти: инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий, чернобыльцы, кавалеры государственных наград, подчеркиваю, что речь идет только о тех, кто не лишен их судом в качестве дополнительного уголовного наказания», - сказал Тимонов.

Он добавил, что амнистировать предполагалось также родителей несовершеннолетних детей и детей инвалидов, беременных женщин, лиц старше 55 лет, а также осужденных за умышленные преступления на срок до пяти лет включительно, ранее не отбывавших лишения свободы

По словам Тимонова, в список амнистированных должны были войти осужденные, совершившие преступления в подростковом возрасте, а с 16 лет только осужденные на срок не свыше шести лет и не сидевшие ранее, подвергшиеся наказанию, которое не связано с лишением свободы.

«Проектом предполагается освободить от наказания осужденных за массовые беспорядки. <…> Также предусматривается освобождение от наказания осужденных за осуществление деятельности нежелательной иностранной или международной организации», - заявил Тимонов.



Он отметил, что последняя амнистия в России была объявлена пять лет назад.



Против данного проекта проголосовали 26 депутатов, за — 13, воздержался — один.