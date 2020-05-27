РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мая. Береговую линию реки Яузы в городском округе Мытищи очистили от бытового и древесного мусора, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

Ежегодно с 15 мая по 15 июня в городском округе Мытищи проходит месячник «Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов». Однако, ситуация показывает, что существует острая необходимость проводить осмотры рек в течение всего весенне-летнего периода.

«Сотрудники контрольного управления администрации округа и министерства экологии Московской области не просто осмотрели береговую линию реки Яузы, но и очистили проблемные места от скопившегося древесного и бытового мусора, поскольку это вызывало снижение скорости течения и образование водорослей, способствующих заболачиванию и цветению воды, что в последующем могло повлечь замор рыбы и появление неприятного запаха», - говорится в сообщении.

В ходе реабилитации реки Яузы в прошлом году были сохранены природные биоплато, которые полностью выполняют свою роль биогеохимического барьера и создают комфортные условия для гнездования птиц, что положительно сказывается на сохранение фауны города Мытищи.

«Очень жаль, что не все жители нашего города понимают необходимость сохранения чистоты и порядка на берегу нашей замечательной реки, продолжая оставлять «неприглядные следы» своего «шашлычного отдыха». Мытищинские экологи проводят еженедельный экомониторинг и осмотр малых рек, протекающих на территории городского округа», - добавляется в сообщении.