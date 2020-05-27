РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мая. Предприниматели с социально-ориентированным бизнесом в Красногорске могут подать заявление на получение муниципальных субсидий до 28 мая, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Прием заявок на получение муниципальных субсидий социально-ориентированным субъектам МСП стартовал в Красногорске 19 мая и заканчивается 28 мая. Максимальный размер субсидии - не более 85% от суммы затрат и не более 2 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Получить субсидию могут представители МСП, зарегистрировавшие бизнес на территории округа, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства и сохранившие количество работников на 1 мая - не менее 80% от количества работников на 1 марта.

«На сегодняшний день (27 мая – ред.) подано 7 заявок. Срок рассмотрения заявки – не более 20 рабочих дней после окончания приема заявок. Заключение соглашения - в течение 30 дней с даты утверждения протокола заседания конкурсной комиссии», - добавляется в материале.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в электронной форме через портал госуслуг Московской области.

За помощью и поддержкой можно обратиться в Красногорский штаб поддержки бизнеса: 8(495)540-54-97, info@krascci.ru или в Единый call-центр для предпринимателей Подмосковья: 0150, 0150@mosreg.ru.