РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. В подмосковном Подольске в ходе первого этапа работ установили новые усиленные опоры на путепроводе над железной дорогой на улице Комсомольская, второй этап начнется с июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Продолжаются работы по ремонту путепровода над железной дорогой по улице Комсомольской в Подольске. В завершающей стадии находится выполнение работ первого из трех этапов.

«Переустроены магистральные кабельные ЛЭП (основная часть), установлены новые усиленные опоры и перемонтированы контактные сети троллейбусной системы, заменены сети и светильники наружного освещения, завершается монтаж сборных железобетонных блоков ограждения проезжей части. Планируется с начала июня приступить к работам второго этапа (двум внутренним полосам движения)», - сказал советник главы городского округа Подольск Иван Мокропуло.

По его словам, ход ремонта сдерживает отсутствие согласования Московской железной дорогой проекта производства работ по ремонту подпутепроводных железобетонных и металлических конструкций и, как следствие, невыдача актов-допусков на выполнение этих работ.