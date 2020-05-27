РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Спортсменка из микрорайона Шепчинки Подольска победила в спортивном челлендже в социальных сетях, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Итоги челленджа #ЗачестьрайонавославуспортаКарантин подвел комитет по физической культуре и спорту администрации округа. Конкурс проходил в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram. Итоги подводили по количеству лайков на публикациях. Первое место получила Виктория Володина из микрорайона Шепчинки. Она занимается спортивной гимнастикой у тренера Татьяны Амелиной и карате у тренера Павла Шулындина», - говорится в сообщении.

Второе место получил Дмитрий Евсеев из микрорайона Высотный, а третье место - Анжелика Волохова из микрорайона Шепчинки. Самой спортивной семьей стала семья Гришины из Кузнечиков, а спортивным ребенком - Марк Товкач из микрорайона Стрелковский.