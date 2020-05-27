РИАМО - 27 мая. Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность 13 подпольных мастерских по незаконной модернизации оружия, в том числе в Москве и Подмосковье, сообщается на официальном сайте ФСБ.

Также пресечена деятельность по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов, которую вели жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Удмуртской Республики, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей.

«В результате проведенных по местам проживания и работы нелегальных оружейников оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 188 единиц огнестрельного оружия: 10 пулеметов, 14 пистолетов-пулеметов, 55 винтовок и карабинов ,82 пистолета и револьвера, а также 3 гранатомета («РПГ-7В», «ГП-25», «РПГ-26»), 35 гранат («Ф-1», «РГД-5», «РКГ», «Stielhandgranate»), 20 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил)», - говорится в сообщении.

Также изъято больше 16 тысяч патронов различного калибра, более 120 основных частей и комплектующих оружия (стволы, барабаны, затворы, ударно-спусковые механизмы), три приспособления для бесшумной стрельбы.

Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются.