РИАМО - 27 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поможет пенсионерке, ветерану труда, из Реутова, которая оказалась в сложном материальном положении, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Женщина обратилась к депутату на онлайн-приеме жителей избирательного округа.

«Я окажу материальную помощь Ирине Васильевне – она много лет проработала на благо страны, является ветераном труда, и сейчас нуждается в заботе властей. Помощь поступит в ближайшее время», – сказал Брынцалов.

78-летняя жительница Реутова Ирина Васильевна Петрова проживает одна, во время пандемии ей помогают социальные работники. Ветеран давно страдает онкозаболеванием, поэтому все ее сбережения уходят на дорогостоящие лекарства и реабилитацию.