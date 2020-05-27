РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. Жители подмосковных Люберец смогут потренироваться в онлайн-формате 28 мая, для пожилых жителей тоже предусмотрены тренировки, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Жителей Люберец приглашают присоединяйтесь к тренировкам в Zoom-формате на портале «Живу спортом». Проводят тренировки чемпионы России, мира и Европы по разным видам спорта, действующие члены сборной России и квалифицированные инструкторы. Тренировки проходят в трех возрастных категориях: дети, взрослые, активное долголетие (55+)», - говорится в сообщении.

На 28 мая подготовлено множество тренировок в 10:00, 14:00 и 19:00 пройдет тренировка по йоге, ее проведет Анна Смирнова. В это же время состоится тренировка по кроссфиту, ее проведет Анна Илюшина, также пройдет тренировка по стретчингу, ее проведет Любовь Малиновская. 28 мая в 11:00 состоится тренировка по «Активному долголетию», в 14:00 - тренировка по общей физической подготовке для детей. Также 28 мая в 19:00 пройдет тренировка по фитболу.

К тренировкам может присоединиться любой желающий в соответствии с расписанием.

Для этого необходимо выбрать тренировку из расписания, зарегистрироваться на портале живуспортом.рф, получить уникальную ссылку на Zoom-тренировку, подключиться согласно расписанию к Zoom-конференции и приступить к тренировке.

Правила участия в тренировке #живуспортомдома: подключиться к конференции с работающей видеокамерой (ваше окно должно быть активным, без черного или пустого экрана), быть в спортивной одежде, повторять за тренером, указывать реальные ФИО в Zoom.