РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. До 1 июня жители Люберец могут присоединиться к областному фестивалю технического творчества «ТЕХНОПОРТ 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В этом году он впервые проходит в формате онлайн.

«Фестиваль позволяет создать единую образовательную среду для обучения, общения, обмена опытом между школьниками и педагогами, организациями дополнительного образования, ведущими технологическими компаниями, детскими технопарками и специалистами реального сектора экономики», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия пройдут онлайн-конференции, где эксперты в увлекательной форме расскажут о развитии технологий будущего и поделятся своим опытом с юными моделистами, инженерами и исследователями, проведут мастер-классы и занятия для тех, кто только еще задумывается о своем интересе к техническому творчеству или делает в нем первые шаги.

Стать участником фестиваля и проголосовать за понравившуюся работу можно по ссылке.