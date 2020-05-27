РИАМО - 27 мая. В среду подачу отопления в жилые дома Одинцовского городского округа остановили, так как установилась теплая погода, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ранее по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева из-за похолодания возобновили подачу тепла в многоквартирных и жилых домах, а также на социальных объектах.

«Сегодня (в среду – ред.) в Одинцовском округе мы отключили отопление в многоквартирных домах и на социальных объектах. Ранее из-за низких температурных значений нам пришлось возобновить подачу тепла во всех домах», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что на данный момент на территории округа установилась теплая погода, а на следующей неделе ожидается повышение дневной температуры воздуха до 20 градусов и выше, поэтому отопление в квартирах нашим жителям больше не понадобится.

Решение о прекращении подачи отопления было принято в связи с установлением среднесуточной температуры воздуха выше 8 градусов.