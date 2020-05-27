РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. В период действия режима самоизоляции на официальных страницах библиотек Люберец в соцсетях было размещено порядка 450 тысяч публикаций, сообщила председатель комитета по культуре администрации округа Светлана Носкова.

«Режим самоизоляции еще не закончен, но за время его действия - почти два месяца - библиотеки опубликовали на своих страничках в социальных сетях более 450 тысяч сообщений. Тематика этих публикаций разнообразна. Это информация об онлайн-конкурсах, выставках, мастер-классах, играх, викторинах, лекциях и концертах. Также это различные информационные странички», - сказала Носкова.

Она также добавила, что библиотеки городского округа активно участвовали в онлайн-проекте о буквах славянской азбуки, проведено губернской библиотекой Московской области в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры.