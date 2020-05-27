РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Житель Подольска пожаловался на автодорогу по улице Трудовая, которая требует ремонта асфальтобетонного покрытия, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать автодорогу по улице Трудовая. Он отметил, что ранее по данной улице устраняли ямы, однако из-за этого по всей дороге стоят одни заплатки.

«Сотрудники администрации округа осмотрели автомобильную дорогу по улице Трудовая. Осмотр подтвердил, что дорога действительно нуждается в ремонте. Она не вошла в основную программу ремонта на 2020 год, так как не набрала максимального количества голосов на портале «Добродел». Жители могут повлиять, проголосовав за нее во время следующего голосования», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он отметил, что сбор предложений проводится с 1 апреля по 31 мая, а голосование будет проходить с 1 июля по 31 августа 2020 года. По его итогам в дополнительную программу ремонта попадают 25% дорог, набравших максимальное количество голосов. Итоги голосования доступны на портале «Добродел».