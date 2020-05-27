РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. В подмосковном Подольске ввели в эксплуатацию склад металлоконструкций для строительства, на нем создадут 50 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию склада готовой продукции для металлических конструкций на улице Шамотная в Подольске. На новом складе в Подольске создадут 50 рабочих мест, в строительство инвестировано порядка 250 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Объект предназначен для логистических операций и состоит из нескольких функциональных зон, включая складские зоны, помещения под аренду. В помещении будут храниться такие металлические изделия, как трубы, профлисты и каркасы. Их используют в строительстве. Застройщиком является ООО «НПП «Уральские минералы».

«Сейчас складской комплекс полностью готов к запуску. Застройщик проходит необходимые процедуры для кадастрового учета. Общая площадь объекта составила 11,5 тысяч квадратных метров, а вместимость порядка 7 тысяч тонн. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», - сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.