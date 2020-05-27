РИАМО - 27 мая. В фермерском хозяйстве Подмосковья создали площадку для научных исследований выпускников аграрных вузов России в области животноводства, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Выпускники биологического факультета МГУ имени Ломоносова и студенты Тверской государственной сельскохозяйственной академии первыми смогут закрепить полученные знания в реальных условиях сельхозпроизводства», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что свою исследовательскую и инновационную деятельность студенты проведут в фермерском хозяйстве «Романенко» в деревне Глазынино Одинцовского городского округа.

Для научных исследований в хозяйство привезли 15 овец куйбышевской породы пятимесячного возраста. По словам министра, овец этой породы в регионе около 6 тысяч голов. Их сравнительная и селекционная оценка в нашей полосе ранее не проводилась, что определяет научный интерес и практическую значимость работы для Подмосковья.

Разин подчеркнул, что студентам предстоит изучить продуктивность овец, установить рост и телосложение, настриг и качество шерсти, убойные и мясные качества, определить уровень и эффективность производства продукции в определенной климатической зоне.

Сейчас все поголовье овец находится под контролем ветеринарных специалистов Одинцовской участковой ветеринарной лечебницы.

«Животные размещены в новом загоне по всем ветеринарным требованиям и находятся на карантине с целью исключения инфекционных болезней. Проводимые научно-исследовательские разработки студентов планируется внедрять в агропромышленном комплексе как Подмосковья, так и других регионов страны», — сказал Разин.

Разведение куйбышевских овец совмещает два направления — получение мяса высочайшего качества и полутонкорунной ценной шерсти, пользующейся большим спросом в легкой промышленности как сырье для производства трикотажа хорошего качества.