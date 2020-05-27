РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 мая. На заседании совета депутатов Домодедова утвердили меры поддержки бизнеса в муниципалитете, сообщил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

«На заседании совета депутатов округа утвердили перечень муниципальных мер поддержки предпринимателей Домодедова», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Среди мер поддержки - освобождение от уплаты аренды за муниципальное имущество арендаторов, которые не работали в период пандемии; отсрочка на 6 месяцев по уплате платежей за размещение нестационарных торговых объектов.

Также от уплаты земельного налога на период действия режима повышенной готовности освободят собственников зданий и помещений, которые используются для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания при соблюдении ими определенных условий.

«Важно поддержать предпринимателей, помочь им сохранить рабочие места», - заключил Двойных.