РИАМО - 27 мая. В подмосковном Солнечногорске проводится капитальный ремонт станции обезжелезивания ВЗУ №4 «Кресты», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Этот водозаборный узел - самый крупный в городском округе. Работы планируется завершить в конце июня. Благодаря капремонту чистую воду получат порядка 15 тысяч жителей.

«В процессе ремонта будет проведена замена загрузки и ремонт распределительной системы фильтров. Сначала специалисты выгружают загрузку: кварцевый песок, гравий, а после того, как будет отремонтирована распредсистема, начнут загрузку новой. В результате качество питьевой воды в Солнечногорске значительно улучшится», - говорится в сообщении.

ВЗУ «Кресты» работает с 1970 года. Вода из него поступает в половину домов Солнечногорска.