РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. Сотрудники МособлЕИРЦ рассказали жителям из Люберец о случаях мошенничества во время пандемии, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В период режима самоизоляции есть риск столкнуться с мошенническими действиями псевдо-представителей «расчетного центра» или «организации по поверке приборов учета». Жертвами обмана, в первую очередь, могут стать пожилые или одинокие люди.

«Жителям Люберец предлагают приобрести новые счетчики, при этом действующие приборы учета не вышли за межповерочный интервал и не нуждаются в замене. Узнать, когда истекает срок межповерочного интервала, можно в паспорте прибора учета, в свидетельстве о поверке, в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ либо у завода-изготовителя оборудования. Проводить поверку приборов учета имеют право организации с аккредитацией на такого вида деятельность. Проверить легитимность организации можно на сайте Росаккредитации в реестре аккредитованных лиц», - говорится в сообщении.

В том случае, если прибор учета вышел за межповерочный интервал после 6 апреля 2020 года, его показания, тем не менее, учитываются при расчете стоимости коммунальных услуг. Такой порядок временно введен до конца 2020 года. Вот почему старый счетчик не обременит семейный бюджет и не приведет к расчетам за услуги по нормативу, а его замену можно будет заказать у проверенного исполнителя после завершения режима самоизоляции.

Проконсультироваться по вопросам поверки и замены приборов учета можно по телефонам контактного центра МосОблЕИРЦ 8(495)374-51-61, 8(496)245-15-99.

Еще один способ ввести в заблуждение: неизвестные по телефону представляются сотрудниками расчетного центра и сообщают о смене номера счета, по которому необходимо оплатить ЖКУ. МособлЕИРЦ уточняет: номера расчетных или лицевых счетов не менялись, в платежном документе указаны верные реквизиты, по которым следует оплачивать коммунальные услуги.

Пользуйтесь личным кабинетом на сайте МосОблЕИРЦ, где можно удобно и без комиссии оплатить ЖКУ, сохраняйте бдительность при телефонном общении.