РИАМО - 27 мая. Доследственная проверка проводится по факту смерти 67-летнего жителя Балашихи при строительстве колодца, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Мужчина вместе с рабочими копал колодец на своем участке в микрорайоне Салтыковка. В процессе работы он спустился вниз.

«В какой-то момент произошло смещение колец колодца, в результате чего в шахту стал поступать влажный песок, и мужчину засыпало. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС, но извлечь тело мужчины удалось только с помощью специальной техники», - говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.