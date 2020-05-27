РИАМО - 27 мая. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем Российскую национальную библиотеку в ее 225-летие, а также с Днем библиотек, сообщает Газета.ru.

Поздравление опубликовали на сайте Кремля.

«РНБ является нашим бесценным национальным достоянием», — сказал президент.

Он добавил, что в создании Российской национальной библиотеки активно участвовали великие государственных деятели, издатели и литераторы, их труды были основой библиотечного дела в России.

Путин пожелал коллективу РНБ реализовать планы, которые были ранее намечены, и успехов в их деле.

По его словам, на данный момент РНБ - современный информационный центр, в котором работают квалифицированные сотрудники, там созидающая атмосфера, в которой рождается творчество.