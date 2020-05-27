РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске передали продукты больной пожилой жительнице из поселка Львовский, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях наша добрая помощница Оксана рассказала о 68-летней бабушке - Людмиле Тишиной, которая живет в поселке Львовский, в неотапливаемом доме без воды и душа. Она одинока и проста, кормит еще 4 собак и кошек, которых приютила на своем маленьком участке. Бабушка больная, время от времени подрабатывает уборщицей. Ее электрическая плитка плохо работает из-за этого она не может толком готовить. От сестричества мы выделили Оксане средства, на которые она закупила продукты и отвезла бабушке Людмиле», - говорится в сообщении.

Волонтеры обратились к жителям округа и попросили передать одинокой бабушке, при возможности, ненужную работающую электрическую плитку. Также пенсионерка будет благодарна за детское питание и каши.