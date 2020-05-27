РИАМО - 27 мая. В Москве скоро завершится цветение березы, которая является одним из главных аллергенов средней полосы России, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Общая доля березы не превышает 10% в составе зеленого фонда Москвы. В средней полосе России самая щедрая на пыльцу - береза повислая или бородавчатая», – говорится в сообщении.

Данный вид березы преобладает в Москве (более 80%), хотя встречаются в городе и другие виды берез. Например, береза вишневая, береза ребристая и береза полезная.

По данным мониторинга, больше всего берез растет в районах Сокольники, Филевский парк, Измайлово, а также в парках «Царицыно» и «Кузьминки-Люблино».