РИАМО - 27 мая. Подмосковные полицейские задержали в Богородском округе приезжую женщину, которую подозревают в краже у труженицы тыла более 450 тысяч рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудниками управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из города Ногинска задержана жительница Владимирской области, подозреваемая в совершении кражи у пенсионерки», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, злоумышленница ходила по домам, расположенным в Богородском городском округе, предлагая жильцам приобрести различные товары, в том числе дезинфицирующие средства и продуктовые наборы. Позвонив в дверь квартиры 93-летней труженицы тыла, она заявила, что занимается продажей меда на развес. Пенсионерка впустила женщину в дом и проводила на кухню, где между ними завязался разговор.

«Пока хозяйка квартиры искала банку для меда, подозреваемая незаметно проникла в комнату и похитила обнаруженные в тумбочке более 450 тысяч рублей, после чего скрылась», — добавила Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Подозреваемую удалось оперативно задержать. Она находится под стражей.

Правоохранители полагают, что задержанная может быть причастна к двум фактам мошенничества на территории Подмосковья.