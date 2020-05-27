РИАМО - 27 мая. Административное дело возбудили в отношении мужчины, который попытался незаконно пронести через «зеленый коридор» дорогостоящие швейцарские часы в аэропорту Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.
Пассажир объяснил, что наручные часы не являются новыми и куплены со скидкой за 8 тысяч долларов. Однако он не смог представить таможенному органу документы, подтверждающие данную стоимость аксессуара.
Согласно заключению эксперта, что часы являются новыми. Их стоимость на мировом рынке составляет около 930 тысяч рублей (13 тысяч долларов).
В отношении россиянина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России.
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