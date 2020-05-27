РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. В подмосковных Люберцах сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Люберецкое» выявили 68 фактов преступлений экономической направленности, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

«За 4 месяца 2020 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Люберецкое» выявлено 68 фактов преступлений экономической направленности из которых 55 преступлений тяжких и особо тяжких, 50 преступлений в крупном и особо крупном размере, также из них 6 должностных преступлений, 2 коррупционной направленности и 2 по факту получения взятки», - говорится в сообщении.

Если жители столкнулись с попыткой вымогательства взятки они могут сообщить в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Люберецкое» по телефону: 8(495)503-35-13. Также на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области в разделе «Противодействие коррупции» для граждан существует подраздел для сообщения о фактах коррупции в форме электронного документа.

В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов, вы можете обращаться непосредственно в подразделения собственной безопасности этих органов: ГУ МВД по Московской области по телефону: 8(495)692-70-66; телефон доверия МВД России: 8(495)667-74-47; управление собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области: 8(499)317-24-66; Люберецкую городскую прокуратуру Московской области: 8(495)559-63-05.