РИАМО - 27 мая. Депутаты Мосгордумы в ходе онлайн-заседания в среду приняли в третьем чтении законопроект об ограничении розничной продажи алкоголя в кафе и барах, которые имеют зал обслуживания менее 20 квадратных метров, а также находятся в жилых домах, передает корреспондент РИАМО.

Законопроект об ограничении розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, на заседании представил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

«Закон направлен на борьбу с так называемыми «наливайками», то есть точками продажи алкоголя, по сути, на вынос, которые маскируется под кафе или псевдо-бары, а на самом деле пользуются статусом, чтобы осуществлять круглосуточное продажу алкоголя в жилом секторе», — сказал Щитов.

Он отметил, что московский законопроект подготовлен в развитии федерального закона, вступившего в силу 5 мая, в рамках которого субъекты РФ получили право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции в объектах общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

По его словам, московский законопроект не предполагает вводить никаких дополнительных ограничений к работе заведений общепита по сравнению с теми, которые имеются на федеральном уровне. В московском законе, как и в ФЗ, устанавливается минимальная площадь зала для обслуживания посетителей — 20 квадратных метров.

Кроме того, Щитов уточнил, что пиво лицензированию не подлежит.

«По нашей оценке, действие и федерального, и московского закона коснется от 40 до 100 объектов общественного питания в Москве», — резюмировал Щитов.