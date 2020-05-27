РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мая. Жителя поселка Нахабино Красногорска признали виновным в приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Красногорским городским судом Московской области вынесен обвинительный приговор в отношении Данильчика А.В., который признан виновным в совершении незаконных приобретения и хранения без цели сбыта наркотического средства в крупном размере – преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 228 УК РФ», - говорится в сообщении.

При рассмотрении уголовного дела в суде установлено, что в январе 2020 года Данильчик приобрел без цели сбыта в Москве сверток с веществом, содержащим в составе героин в крупном размере. Мужчина незаконно хранил при себе этот сверток вплоть до момента его задержания в поселке Нахабино горокруга Красногорск сотрудниками полиции.

«В ходе личного досмотра в помещении служебного кабинета Нахабинского отдела полиции у Данильчика А.В. был изъят сверток с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство», - добавляется в сообщении.

Уголовное дело в отношении Данильчика расследовалось следственным управлением УМВД России по горокругу Красногорск. Надзор за расследованием, утверждение обвинительного заключения, а также поддержание государственного обвинения в суде осуществлялось сотрудниками Красногорской городской прокуратуры

«Судом с учетом характера и степени общественной опасности, личности преступника Данильчику А.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу», - заключается в материале.