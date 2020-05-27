РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поможет жительнице Подольска устроить ребенка в детский сад и оформить документы на реконструкцию помещения бизнесмену.

В среду Максимович провел прием граждан онлайн. К нему обратились с просьбами устроить ребенка в детский сад и оформить документы на реконструкцию нежилых помещений в условиях не работающих МФЦ.

«Ко мне обратилась жительница Подольска, которая столкнулась с проблемой устройства ребенка в детский сад. После рождения ребенка она предоставила все необходимые документы для постановки несовершеннолетнего на очередь в детский сад. На данный момент представители ДОУ ей отказывают, ссылаясь на то, что нет свободных мест. Проконсультировал гражданку по данному вопросу и попросил направить необходимые документы, подтверждающие факт наличия постановки на очередь в детский сад для детального разбирательства и оперативного решения сложившейся ситуации», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также проконсультировал представителя предпринимательского сообщества, который обратился за помощью в оформлении документов на реконструкцию нежилых помещений в условиях не работающих МФЦ. У бизнесмена нет возможности сдать необходимый пакет документов в условиях введенных ограничительных мер на территории региона. Максимович оказал содействие в помощи оформления документов.