РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мая. При пожаре в садовом домике в подмосковном Красногорске никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник МЧС.

«Пожар в одном из строений в селе Петрово-Дальнее начался 27 мая в 9:24. В 9:46 он был локализован, а в 10:40 полностью ликвидирован. Пострадавших нет», - сказал сотрудник.

По его словам, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Согласно данным сайта ГУ МЧС России по Московской области, в тушении пожара приняли участие 15 человек и были задействованы 4 единицы техники.