РИАМО - 27 мая. В Куровском Орехово-Зуевского городского округа госпитализировали 34-летнего мужчину с проникающими ранениями груди и живота, на него напал собственный дядя, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, инцидент произошел 26 мая в Куровском по улице Советская.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции 50-летний дядя потерпевшего», – сказал собеседник агентства.

Преступление произошло в ходе совместного распития спиртных напитков.

По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчину задержали.