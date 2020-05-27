РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мая. Своим мнением о предлагаемых поправках и изменениях в федеральном законе «О полиции» поделился член общественного совета при МУ МВД России «Мытищинское» Юрий Касаткин, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

«В настоящее время преступное сообщество развивается в связи с развитием технологий, а также обеспеченностью средствами преступной деятельности, поэтому поправки в закон просто необходимы. Сотрудники полиции должны иметь законные возможности для пресечения преступной и противоправной деятельности отдельных граждан, для того, чтобы законопослушные граждане страны могли жить и работать спокойно, на благо своей страны. При этом нужно всегда помнить, что объем изменений в закон о полномочиях полицейских, не должен нести ограничение прав и свобод граждан и данные изменения возможны только в интересах обеспечения безопасности общества и государства», - сказал Касаткин.

Полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий. На практике часто возникают ситуации, когда нужно действовать незамедлительно, промедление может привести к угрозе жизни или здоровья полицейского, в связи с чем думаю, что данная поправка является вынужденной мерой.

«Полицейским разрешат при блокировании территорий (участков местности) досматривать граждан, проходящих в эти зоны, и отказывать им в проходе, если они отказываются от досмотра. Этот законопроект позволит воспрепятствовать перемещению в зону оцепления предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен, что позволит обеспечить безопасность добропорядочных граждан и оперативно контролировать ситуацию», - отмечается в материале.

Полицейским разрешат вскрывать автомобили в присутствии их владельцев для предотвращения преступлений, при подозрении на наличие предметов, запрещенных в обороте, при подозрении на управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«На практике случается, когда водитель транспортного средства, остановленного с целью пресечения преступления или административного правонарушения, блокирует двери автомашины и не выполняет законные требования сотрудников полиции. В случае принятия поправок в законодательство у полицейских в таких ситуациях будет полное право принудительно вскрыть автомобиль», - заключается в материале.