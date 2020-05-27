РИАМО - 27 мая. Современным культурно-досуговым центром с концертным залом, библиотекой и спортивным сектором станет Дом культуры «Ватутинки» после реконструкции в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что объект получит новый архитектурный облик в стиле лофт.

«Дом культуры полностью преобразится: фасады украсит кирпичная кладка и брутальные вставки из металла, которые словно «сковывают» здание и дополнительно подчеркивают оконные проемы. Кровля частично будет эксплуатируемой, со смотровой площадки четвертого этажа будет открываться вид на прилегающую благоустроенную территорию», — отметил он.

Кузнецов добавил, что на участке уже есть зеленые насаждения, дополнительно будут высажены новые деревья и кустарники, появятся места для отдыха — уютные лавочки и беседки.

Здание находится по адресу: поселение Десеновское, улица Дмитрия Рябинкина 13. Сейчас объект выглядит довольно безлико: фасады окрашены белой краской, типовые окна и крыльцо. Внутренние помещения также нуждаются в ремонте.

Посетители будут попадать с главного входа в просторное фойе, для артистов и работников предусмотрен кулуарный вход. Внутри обновленного дома культуры разместится универсальный концертный зал со сценой, библиотека, офис администрации, гримерные, комнаты артистов, помещения для звукозаписывающей аппаратуры и реквизита, буфет.

Отдельно будет расположен спортзал с душевыми и раздевалками, кроме того, предусмотрено несколько аудиторий для проведения занятий в различных кружках.