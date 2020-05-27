РИАМО - 27 мая. Более 5,4 тысячи обращений, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Подмосковья обработал Центр управления регионом за неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Тепловая карта» ЦУР Подмосковья позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.

«Большая часть обращений касалась нарушения правил уборки территории контейнерной площадки, ям во дворах и ненадлежащих состояний деревьев и кустарников. Все эти обращения были отработаны в срок», — сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Так, по категории «Нарушение правил уборки территории контейнерной площадки» решено за неделю 546 проблем. Наибольшее количество — в Домодедове, Дмитрове, Сергиевом-Посаде.

За неделю по категории «Ямы во дворах» посредством ЦУР решено также 471 проблема. Больше всего в Люберцах, Одинцове и Балашихе.

По нарушениям, касающимся ненадлежащего состояния деревьев и кустарников за неделю ЦУР помог решить 453 проблемы. Наибольшее количество – в Щелкове, Подольске и Одинцове.