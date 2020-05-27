РИАМО – 27 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, скорее всего, 24 июня будет объявлен выходным днем по причине проведения парада Победы, сообщает Газета.ru.

«С большой долей вероятности я могу сказать, что да, это будет выходной день», – сказал Песков.

Он пояснил, что власти пока не приняли решение об отмене части ограничений по Covid-19 в этот день.

По словам Пескова, нужно исходить из того, как будет меняться ситуация с инфекцией в течение месяца и только после этого вносить корректировки.

В этом году Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая в столице и других городах РФ прошли авиапарады. Провести пеший парад не позволила эпидемиологическая обстановка. Было принято решение о переносе парада Победы в Москве на 24 июня.