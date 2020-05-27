РИАМО - 27 мая. В Одинцове полицейские раскрыли незаконное хищение денег с банковской карты местной жительницы и задержали двоих подозреваемых, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Одинцовскому округу поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестные похитили ее мобильный телефон и списали с банковского счета 140 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении преступления установлены и задержаны двое мужчин, 30-летний местный житель и 29-летний уроженец Тульской области. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемых заключили под стражу.