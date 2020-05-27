РИАМО - 27 мая. В Одинцове на улице Чистяковой состоялся осмотр качества проведения работ по дезинфекции и генеральной уборке подъездов в доме 65, ранее жители жаловались на качество и нерегулярность уборки подъездов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Участие в проверке приняли заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Александр Белоусов и заместитель руководителя администрации Одинцовского округа по вопросам ЖКХ Михаил Коротаев.

«Жители этого дома обращались неоднократно в социальных сетях с просьбой организовать уборку подъезда. Управляющая компания уборку этих подъездов проводит не с той регулярностью, с которой хотят жители. Соответственно, качество уборки жителям тоже не нравится. Мы выехали на место для того, чтобы оценить объективно ситуацию, посмотреть на недоработки, которые есть, и дать рекомендацию управляющей компании по их устранению», — сказал Коротаев.

Он также отметил, что УК, которая обслуживает данный дом, не предоставляет на регулярной основе отчет о проделанной работе в приложении, отслеживающем контроль за качеством уборки и дезинфекции подъездов.

Коротаев подчеркнул, что сотрудникам УК необходимо в ежедневном отчете заносить туда данные с фотофиксацией.

В муниципалитете ежедневно проводится дезинфекция в более чем 6 тысячах подъездов. В очистительных работах задействовано 820 уборщиц — они обрабатывают ручки дверей, почтовые ящики, кнопки лифтов, в том числе и в кабинах. При помощи специального средства обеззараживаются пол, потолок, стены подъездов на первом этаже, а также входная группа.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

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