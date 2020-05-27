РИАМО - 27 мая. Правительство Москвы окажет медицинскую поддержку другим регионам страны в борьбе с коронавирусом, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе совещания в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин попросил Собянина направить московских врачей на помощь российским регионам в борьбе с коронавирусом. По словам главы государства, у столицы накоплен обширный опыт, который можно там применить. При этом московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности.

«Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в четыре региона. В Псковскую и Владимирскую (области - ред.) направим врачей в ближайшее время», — сказал мэр.

По словам Собянина, в регионы будут направлены средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ и медикаменты, что необходимо для оказания комплексной поддержки медицинских учреждений.

Ранее Собянин сообщил, что эпидемия коронавируса в Москве постепенно идет на спад. Количество тяжелых больных снизилось на 40%.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- Выход из самоизоляции в Москве протестируют «по домам». С 1 июня в Москве в тестовом режиме гражданам разрешат совершать прогулки.

«Очень непростое решение. <...> Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать график, когда те или иные дома <...> будут выходить на прогулки», - сказал Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

- Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня.

- Предлагаем подвести итоги самоизоляции и выяснить, насколько полезным оказался лично для вас этот период.

- Москвичи теперь могут сдать тест на антитела к коронавирусу по собственной инициативе. Предварительная запись открыта на две недели вперед.

- Москва готова ко второму этапу снятия ограничений из‑за коронавируса. Так считают в Роспотребнадзоре.

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.