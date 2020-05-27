РИАМО - 27 мая. Правительство Москвы окажет медицинскую поддержку другим регионам страны в борьбе с коронавирусом, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
В ходе совещания в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин попросил Собянина направить московских врачей на помощь российским регионам в борьбе с коронавирусом. По словам главы государства, у столицы накоплен обширный опыт, который можно там применить. При этом московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности.
«Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в четыре региона. В Псковскую и Владимирскую (области - ред.) направим врачей в ближайшее время», — сказал мэр.
По словам Собянина, в регионы будут направлены средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ и медикаменты, что необходимо для оказания комплексной поддержки медицинских учреждений.
Ранее Собянин сообщил, что эпидемия коронавируса в Москве постепенно идет на спад. Количество тяжелых больных снизилось на 40%.
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27 МАЯ
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