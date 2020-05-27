РИАМО - 27 мая. Бизнесмен направил жалобу в Московское областное УФАС России на действия комиссии по осуществлению закупок, которая нарушила порядок проведения аукциона на поставку игрового оборудования, жалоба признана обоснованной, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Комиссия по осуществлению закупок муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения «Центр торгов городского округа Серебряные пруды» нарушила порядок при проведении электронного аукциона на поставку детского игрового оборудования на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал индивидуальному предпринимателю в допуске к участию в электронном аукционе», — говорится в сообщении.

Управление, выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной.

Московское областное УФАС России выдало муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство и дорожное хозяйство», муниципальному казенному учреждению «Центр торгов городского округа Серебряные пруды» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.