РИАМО - 27 мая. Неизвестный проник в дом жительницы деревни Ярцево и похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей, а также, угрожая, причинил женщине телесные повреждения, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 25 мая в 22:55 в деревне Ярцево городского округа Ступино.

«За совершенное преступление установили и доставили в отдел полиции гражданина 1989 года рождения. 26 мая 2020 года по данному факту следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ», – сказал собеседник агентства.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.