РИАМО - 27 мая. Менее чем за три месяца самая большая в России столичная база об искусственном интеллекте на платформе ICT.Moscow пополнилась 244 новыми практиками, 140 решений – отечественные, 104 – международные, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

«Больше всего кейсов в базе знаний на ICT.Moscow связано со следующими сферами и направлениями: медицина, безопасность, ритейл и e-commerce, клиентская поддержка, промышленность и энергетика, логистика и транспорт, Covid-Tech», — отмечается в материале.

В конце апреля был добавлен фильтр Covid-Tech, где собраны все практики для борьбы с коронавирусом.

База знаний искусственного интеллекта появилась на платформе ICT.Moscow в феврале при поддержке департамента информационных технологий Москвы.

C 1 июля в Москве запускается пятилетний экспериментальный правовой режим, целью которого является создание необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.

«Одно из направлений нашей работы — развитие московского рынка ИИ-решений и анализ ситуации в России и в мире», — отметил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он добавил, что база знаний полезна как для разработчиков, интеграторов и компаний, которые работают с этой технологией, так и для города.

В базе свыше 1,1 тысячи материалов: подробные кейсы бизнес-применений, аналитика рынка, исследования, презентации, экспертные мнения, новости, мероприятия. Также на сайте публикуются новости о важном в индустрии искусственного интеллекта.