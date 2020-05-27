РИАМО – 27 мая. Согласно исследованию, проведенным компанией Omdia, самым популярным смартфоном в мире за первый квартал этого года стал iPhone 11, сообщает Nation News.

Несмотря на кризис, компания Apple продала порядка 19,5 миллионов устройств по всему миру.

«На второй строчке рейтинга разместилась компания Samsung, продавшая за тот же период более 6,8 млн Galaxy A51. Это практически в три раза меньше, чем у лидера топа», - говорится в сообщении.

На третьей строчке рейтинга расположилась компания Xiaomi со смартфоном Redmi Note 8, за ней же осталось и четвертое место, которое заняла модель Redmi Note 8 Pro.

Пятое место вновь досталось Apple со смартфоном iPhone XR. Продажи этого гаджета упали по сравнению с прошлым годом.