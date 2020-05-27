РИАМО - 27 мая. Этим летом водители автобусов «Мострансавто» будут работать в новых форменных поло, компании уже передали больше 18 тысяч рубашек, говорится в сообщении пресс-службы транспортного предприятия.

Новые модели разработали с учетом практичности, универсальности и удобства, особое внимание уделялось вопросам функциональности и надежности формы. Поло из хлопка, с вышитым логотипом предприятия выполнены в корпоративной цветовой гамме: основным оттенком стал серый, а манжеты и воротник-стойка подчеркнуты желтым.

«Форма — визитная карточка организации. Строгий внешний вид дисциплинирует сотрудников и способствует формированию положительного имиджа компании. Дизайн женских и мужских моделей отличается расположением пуговиц на центральной планке. Каждый сотрудник получит две рубашки», — говорится в сообщении.

Сейчас в «Мострансавто» усилены меры безопасности, водители обеспечены запасом защитных масок, перчаток и антисептиков. Все линейные автобусы несколько раз в день проходят обязательную дезинфекцию.

В прошлом году компания закупила около 9,3 тысяч курток с капюшоном и отстегивающимся жилетом для работы водителей в осенне-зимний период. Сегодня в штате компании числятся 8,5 тысяч водителей.